Белорусские пограничники сообщили, что Колесникова пересекла границу с Украиной

Член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и еще два члена совета Иван Кравцов и Антон Родненков, которые якобы пропали, пересекли границу с Украиной.

По данным государственного пограничного комитета республики, они прошли пограничный контроль в пункте пропуска "Александровка", пишет Regnum.

При этом белорусские СМИ сообщают, что Колесникова пыталась незаконно покинуть Белоруссию, но была задержана на границе. Родненков и Кравцов якобы находятся на территории Украины.

Напомним, накануне сообщалось, что Колесникова была похищена в центре Минска неизвестными. Ее родственники подали заявление в милицию по факту исчезновения. Милиция инициировала поиски члена президиума координационного совета оппозиции.