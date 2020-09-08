На Ямале снят запрет на выезды за пределы округа

В Ямало-Ненецком автономном округе сняли ограничения, запрещающие творческим коллективам и воспитанникам спортивных и детских школ искусств выезжать за территорию региона. Соответствующее постановление подписал глава округа Дмитрий Артюхов, об этом сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе.

Помимо этого, жителям Ямала больше не нужна предварительная запись для посещения офисов МФЦ и любых других учреждений по оказанию государственных и муниципальных услуг.

Напомним, что на территории региона сохраняется масочный режим, социальное дистанцирование, а также регулярная уборка и дезинфекция помещений.