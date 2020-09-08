Россиянам пообещали облегченную версию вакцины от COVID-19

Российская вакцина от коронавируса COVID-19 будет двух категорий – для взрослых и детей.

Для вакцинации детей будет разработана облегченная версия препарата на основе российской вакцины "Спутник V". Об этом сообщил завотделом НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Александр Бутенко.

В интервью радио Sputnik он пояснил, что для детей вакцина будет более щадящая и менее реактогенная.

Облегченная версия препарата, как ожидается, появится после завершения этапа массового тестирования вакцины на добровольцах.

Ранее, напомним, власти сообщали, что вакцинирование на всех этапах будет добровольным.

Пока идет вакцинация групп риска (учителя, врачи), а также третья стадия клинических испытаний на 40 тыс. добровольцев (10 тыс. из них получат плацебо).