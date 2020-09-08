"Работы нет уже полгода": артист "Уральских пельменей" подался в электрики

Актер шоу "Уральские пельмени" Андрей Рожков из-за отсутствия основной работы пошел в электрики. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом артист сообщил в своем Instagram.

"Работы нет у актеров уже полгода. Приходится подрабатывать электриком. Страшно, капец. А что делать?", - говорит Рожков в коротком видео. При этом он пытается забраться на электрический столб.

По словам Андрея, его специальность - электромонтер третьего разряда, которую он получил во время учебы в УПК.

В комментариях подписчики поддержали Рожкова, отметив, что ничего стыдного в этом нет.

"Ждем новых шуток про электриков", - написал один из них.

Как сообщало Накануне.RU, в декабре прошлого года артисты команды "Уральские пельмени" Вячеслав Мясников и Андрей Рожков выпустили номер, посвященный ситуации с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле.