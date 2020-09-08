Два человека погибли в ДТП в Миассе

В Миассе в ДТП погибли два человека, еще четверо получили травмы.

Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Челябинской области, авария произошла поздно вечером 7 сентября на улице Трактовая.

21-летний водитель Мазда-6 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-21154.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля ВАЗ скончались до приезда "скорой помощи", еще один пассажир – 31-летний мужчина госпитализирован. В иномарке травмы получил водитель, он был госпитализирован. Два пассажира – девочки 15 и 17 лет проходят амбулаторное лечение.

Стоит отметить, что ранее водитель иномарки к административной ответственности не привлекался.