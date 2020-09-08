Жители Прикамья теперь могут привиться в офисах МФЦ и по месту работы

08 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Пермский край
МФЦ, многофункциональный центр (2018) | Фото: Правительство Пермского края

Жители Прикамья теперь могут привиться в офисах МФЦ и по месту работы

К привычным местам вакцинации в Пермском крае прибавились офисы МФЦ и предприятия. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Для того, чтобы привиться от гриппа, не отходя от производства, предприятиям необходимо заключить договор с медорганизациями, работники которых и будут выезжать на производство и осуществлять вакцинацию. Узнать, производится на вашем предприятии вакцинация, можно у сотрудников медицинской службы (если таковая имеется), в отделе охраны труда или в кадровом отделе.

Помимо ТРК и поликлиник, поставить прививку можно также в офисах МФЦ в шести районах Перми: Индустриальном, Ленинском, Мотовилихинском,​ Орджоникидзевском и двух в Свердловском районе. А также в 21 территории: Кунгур, Чайковский, Краснокамск, Лысьва, Чусовой, Соликамск, Добрянка, Кудымкар, Верещагино, Нытва, Оса, Октябрьский, Карагай, Горнозаводск, Кизел, Березовка, Большая Соснова, Юсьва, Частые и Коса.

По сообщению краевого минздрава, с начала прививочной кампании от гриппа привилось свыше 30 тыс. людей. Глава минздрава Оксана Мелехова также подчеркнула, что вакцинация в этом году особо необходима из-за распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, за счет федеральных средств в Пермский край поставят 1,35 млн доз вакцин от гриппа: по медицинским организациям уже распределено свыше 349 тыс. вакцин. Помимо этого, по поручению краевого главы Дмитрия Махонина, создано более 1 тыс. мобильных бригад, которые будут выезжать на территории школ, детских садов и предприятий.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Жители Прикамья теперь могут привиться в офисах МФЦ и по месту работы

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: прививка от гриппа, вакцинация, МФЦ, предприятия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети