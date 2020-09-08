Жители Прикамья теперь могут привиться в офисах МФЦ и по месту работы

К привычным местам вакцинации в Пермском крае прибавились офисы МФЦ и предприятия. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Для того, чтобы привиться от гриппа, не отходя от производства, предприятиям необходимо заключить договор с медорганизациями, работники которых и будут выезжать на производство и осуществлять вакцинацию. Узнать, производится на вашем предприятии вакцинация, можно у сотрудников медицинской службы (если таковая имеется), в отделе охраны труда или в кадровом отделе.

Помимо ТРК и поликлиник, поставить прививку можно также в офисах МФЦ в шести районах Перми: Индустриальном, Ленинском, Мотовилихинском,​ Орджоникидзевском и двух в Свердловском районе. А также в 21 территории: Кунгур, Чайковский, Краснокамск, Лысьва, Чусовой, Соликамск, Добрянка, Кудымкар, Верещагино, Нытва, Оса, Октябрьский, Карагай, Горнозаводск, Кизел, Березовка, Большая Соснова, Юсьва, Частые и Коса.

По сообщению краевого минздрава, с начала прививочной кампании от гриппа привилось свыше 30 тыс. людей. Глава минздрава Оксана Мелехова также подчеркнула, что вакцинация в этом году особо необходима из-за распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, за счет федеральных средств в Пермский край поставят 1,35 млн доз вакцин от гриппа: по медицинским организациям уже распределено свыше 349 тыс. вакцин. Помимо этого, по поручению краевого главы Дмитрия Махонина, создано более 1 тыс. мобильных бригад, которые будут выезжать на территории школ, детских садов и предприятий.