Берлин отказался предоставлять сведения о Навальном из-за "секретности"

Институт фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии (InstPharmToxBw) отказался представить доказательства "отравления" Алексея Навального. Об этом сообщается в ответе института на запрос телеканала.

Как отмечалось, именно лаборатория этого института выявила в организме Навального боевое отравляющее вещество "Новичок". Ранее немецкое издание Der Spiegel сообщило со ссылкой на неназванные источники, что следы яда были найдены в крови, на коже, в моче Навального и бутылке, из которой пил создатель ФБК.

В институте заявили, что лаборатории удалось "неоспоримо" доказать присутствие боевого отравляющего вещества в биомедицинских образцах оппозиционера.

Однако, "по соображениям секретности", там не могут предоставить "никаких дополнительных сведений о примененных методах и процедурах или каких-то других деталей".

Накануне представители немецкой клиники "Шарите", где проходит лечение Навальный, сообщили, что он выведен из медикаментозной комы - его состояние улучшилось. Навальный уже дышит сам и реагирует на слова.

Как сообщалось, Россия готова взаимодействовать с Германией, чтобы выяснить ситуацию вокруг оппозиционера Алексея Навального. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Берлин не ответил на ранее отправленные официальные запросы.