08 Сентября 2020
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Общество Свердловская область В России За рубежом
аэропорт, Кольцово (2019) | Фото:Накануне.RU

Более 300 свердловчан отказались заявить о COVID-статусе после возвращения из-за рубежа

Роспотребнадзор по Свердловской области продолжает контроль за исполнением законодательства жителями региона, прибывающими из-за границы.

Напомним, по закону, в течение трех календарных дней со дня прибытия из-за рубежа всем гражданам РФ нужно пройти лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР, а результаты разместить на портале Госуслуг.

Как сообщили Накануне.RU в региональном управлении Роспотребнадзора, с 1 августа 2020 года за границей побывали 5 тыс. 924 свердловчанина. Через сайт Госуслуги.ру поступило 5 тыс. 692 извещения, остальные заявляли о себе иными способами.

пункт тестирования на COVID-19 в аэропорту Кольцово(2020)|Фото: пресс-служба аэропорта Кольцово

По данным на 7 сентября, своевременно и в полном объеме информацию предоставили 5 тыс. 622 человека, среди них выявлено 26 инфицированных COVID-19. В свою очередь, 302 уральца нарушили установленный порядок прохождения тестирования и предоставления информации.

На 115 человек составлены административные протоколы. Материалы переданы в суды, им грозит штраф от 15 до 40 тыс. рублей. Ведется розыск еще 187 свердловчан для привлечения их к ответственности.

Как сообщало Накануне.RU, недавние исследования Роспотребнадзора показали, что более 12% жителей Свердловской области имеют иммунитет к коронавирусу.

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Более 300 свердловчан отказались заявить о COVID-статусе после возвращения из-за рубежа

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Теги: COVID-статус, тесты, Свердловская область



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