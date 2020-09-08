08 Сентября 2020
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Общество Тюменская область
Фёдор Лукьянов (2020) | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

В Тюмени на "Губернаторских чтениях" обсудят положение России и мира в "посткоронавирусную" эпоху

В Тюмени на "Губернаторских чтениях" обсудят, что осталось от глобализации после "коронакризиса", об этом сообщили Накануне.RU в областном оперштабе. "Чтения" начнутся сегодня в 11.00. Тема – "Мир и Россия после пандемии: что осталось от глобализации".
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Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", профессор-исследователь Научно-исследовательского университета "ВШЭ" Фёдор Лукьянов в выступлении "Мир и Россия после пандемии: что осталось от глобализации" расскажет, почему отличительной чертой предстоящих лет станет неопределённость, почему национальные границы приобретают новое значение, как изменился характер национализма и где государство будет искать "новый баланс".

К мероприятию можно присоединиться в режиме онлайн. Трансляция начнется в 11.00 на сайте областного правительства.

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В Тюмени на "Губернаторских чтениях" обсудят положение России и мира в "посткоронавирусную" эпоху

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Теги: Фёдор Лукьянов, губернаторские чтения, коронакризис



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