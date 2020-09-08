16% россиян хотят эмигрировать

Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, что 16% россиян хотели бы переехать в другую страну.

82% заявили о своем желании остаться в России. 2% участников исследования затруднились ответить на вопрос. В прошлом году число опрошенных россиян, выразивших намерение уехать, было самым высоким за последние девять лет – 17%.

Чаще всего готовы покинуть страну молодые люди в возрасте 18–24 года – 38% людей этой группы заявили о таком желании в ходе исследования. 31% хотят уехать из страны в возрастной группе 25–34 года. Самые консервативные - люди старше 60 лет, пишут "Ведомости".

Как сообщалось в конце 2019 года, в России усилились эмиграционные настроения. Опрос "Левада-центра" показал, что 21% россиян выразили желание переехать за границу на постоянное место жительства. Эмигрировать чаще всего высказывали респонденты в возрасте от 18-ти до 24 лет. Это рекордный показатель с 2009 года.