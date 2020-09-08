В Екатеринбурге завершен прием заявок на разработку дизайна "умных" остановок

Мэрия Екатеринбурга завершила приём заявок для участия в конкурсе на разработку дизайна "умных" остановок.

Как сообщили Накануне.RU в городской администрации, согласно условию, остановочные пункты должны быть в единой стилистике и цветовом решении, конструкция должна быть устойчива к климатическим условиям и механическим воздействиям, а также быть доступна для маломобильных граждан.

Остановки должны быть оснащены информационным табло, на которых будет транслироваться время прибытия транспорта, а также интерактивным экраном для работы со справочными системами и транспортными картами "ЕКАРТА".

Остановочные пункты должны дать пассажиру возможность зарядить мобильные устройства и получить свободный доступ в интернет.

В оргкомитет конкурса было направлено 11 заявок, среди участников – архитекторы из Екатеринбурга, Уфы, Тюмени и Челябинска. Теперь экспертной комиссии предстоит отобрать проекты, которые продолжат борьбу за место в финале.

Напомним, по словам начальника отдела дизайна городской среды департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга – главного художника Дмитрия Фогеля, функционал таких остановок повысит уровень комфорта общественного транспорта, а обновленные объекты улучшат внешний вид города.