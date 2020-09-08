Куйвашев: в шести школах Екатеринбурга зафиксированы случаи инфицирования коронавирусом

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в шести школах Екатеринбурга зафиксированы случаи инфицирования коронавирусом.

Так, в школе №148 заболели восемь сотрудников, в школе №179 – шесть. Образовательные учреждения переведены на дистанционное обучение.

Также обнаружены единичные случаи заражения в школах №16, 120, 180 и 97, в которых заболел три ребёнка и один педагог, сообщает "Регнум".

Напомним, Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для групп риска. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19.

Согласно подписанному Куйвашевым указу №490-УГ, режим самоизоляции для свердловчан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями продлен до 14 сентября. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области и вступает в силу с завтрашнего дня, 8 сентября.