В Минздраве усомнились в оценке Росздравнадзора смертности от коронавируса

Выводы Росздравнадзора о неточности при регистрации смертей от коронавируса не основаны на анализе всех статистических данных, а получены в результате проверок отдельных медицинских организаций.

Такое заявление сделал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, увеличение смертности связано, в том числе с другими заболеваниями, пишет "Коммерсант"

Как сообщалось, глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила о неточностях в государственной статистике по смертности от COVID-19.

Ведомство выявило разночтения при регистрации летальных исходов пациентов в стационарах, которые были перепрофилированы для приема больных вирусом. "Были стационары, где практически 100% летальных исходов шифровались как смерти от COVID-19, а были те, в которых практически ноль преподносился как смертность от COVID-19", — сказала она.