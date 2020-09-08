Великобритания не должна политизировать дело Навального - МИД России

Вопрос отравления оппозиционера Алексея Навального — сугубо медицинский и юридический.

Посол России в Британии Андрей Келин объяснил в британском МИДе, что Москва заинтересована в установлении всех фактов, связанных с инцидентом. Дипломат также подтвердил полную приверженность России обязательствам по Конвенции о запрещении химического оружия, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, посла России в Англии вызвали в министерство иностранных дел из-за ситуации, в которой оказался оппозиционер Алексей Навальный.

Напомним, ранее официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что пока у российских следователей нет оснований для возбуждения уголовного дела, а заявления немецких врачей и властей не подтверждено, по его словам, документально – российская сторона не получила доказательств того, что Навальный мог быть отравлен ядом.