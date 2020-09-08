08 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР
Роман Головченко (2020) | Фото: телеканал Беларусь 1

Белорусский премьер привился российской вакциной от коронавируса

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сделал вакцину от COVID-19 российского производства.

В настоящее время он чувствует себя хорошо. Как сообщила его пресс-секретарь Александра Исаева, Головченко привился еще 3 сентября, после того как завершились переговоры с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, сообщает ТАСС.

"Я рад, что Роман Александрович Головченко принял решение сегодня сделать вакцинирование. Уверен, что все будет хорошо", - сказал Мишустин.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что белорусы примут участие в тестировании российской вакцины, а потом получат первыми из иностранных государств этот препарат для массовой вакцинации.

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Белорусский премьер привился российской вакциной от коронавируса

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Теги: Белоруссия, Роман Головченко, коронавирус



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