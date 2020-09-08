Загитова стала ведущей шоу "Ледниковый период"

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова будет одной из ведущих нового сезона шоу "Ледниковый период", которое будет выходить на "Первом канале".

Спортсменка будет вести программу вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным.

Как сообщил продюсер проекта Илья Авербух, Загитова будет занята на проекте четыре дня в месяц, а потому ее карьере ничего не угрожает, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, 18-летняя Загитова стала студенткой Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС). Девушка поступила на факультет журналистики, ее специализацией будет продюсирование и культурная политика.

В Instagram спортсменка опубликовала фотографии на фоне нового учебного заведения.