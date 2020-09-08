08 Сентября 2020
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Общество В России
Алина Загитова (2019) | Фото:instagram.com/azagitova

Загитова стала ведущей шоу "Ледниковый период"

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова будет одной из ведущих нового сезона шоу "Ледниковый период", которое будет выходить на "Первом канале".

Спортсменка будет вести программу вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным.

Как сообщил продюсер проекта Илья Авербух, Загитова будет занята на проекте четыре дня в месяц, а потому ее карьере ничего не угрожает, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, 18-летняя Загитова стала студенткой Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС). Девушка поступила на факультет журналистики, ее специализацией будет продюсирование и культурная политика.

В Instagram спортсменка опубликовала фотографии на фоне нового учебного заведения.

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Загитова стала ведущей шоу "Ледниковый период"

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Теги: Загитова, шоу, ТВ



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Ранее 02.09.2020 10:17 Мск Алина Загитова стала студенткой факультета журналистики

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