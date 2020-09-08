08 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР
Мария Колесникова (2020) | Фото: instagram.com/kalesnikava/

Милиция Белоруссии начала поиски Марии Колесниковой

Белорусская милиция инициировала поиски члена президиума координационного совета оппозиции Марии Колесниковой.

Ее родственники подали заявление в милицию по факту исчезновения. В милиции заявление приняли, сообщает телеканал "360".

Ранее сообщалось, что Колесникова была похищена в центре Минска неизвестными.

В начале сентября Колесникова вместе с членами штаба бывшего кандидата в президенты объявила о создании политической партии "Вместе". Белоруссия находится в "политическом и социально-экономическом кризисе, и мы вместе знаем, как из этого кризиса выйти", отметила она.

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Милиция Белоруссии начала поиски Марии Колесниковой

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Теги: мария колесникова, похищение, минск



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.09.2020 11:35 Мск СМИ сообщили о похищении Колесниковой в центре Минска

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