Росздравнадзор рассказал о больницах, скрывающих смертность от коронавируса

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила о неточностях в государственной статистике по смертности от COVID-19.

Ведомство выявило разночтения при регистрации летальных исходов пациентов в стационарах, которые были перепрофилированы для приема больных вирусом. "Были стационары, где практически 100% летальных исходов шифровались как смерти от COVID-19, а были те, в которых практически ноль преподносился как смертность от COVID-19", — сказала она.

В частности, у некоторых из умерших в качестве причины смерти записывались сердечно-сосудистые заболевания или заболевания органов дыхания, сообщает РБК.

Напомним, академик РАН, советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев заявил, что эпидемия коронавируса точно не закончится до конца 2020 года. По его словам, об этом говорит прирост заболеваемости в мире.

Другой академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ Михаил Пальцев считает, что вернуться к привычному образу жизни удастся лишь к лету 2021 года.