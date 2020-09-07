Посла России в Великобритании вызвали в МИД из-за Навального

Посла России в Англии вызвали в министерство иностранных дел из-за ситуации, в которой оказался оппозиционер Алексей Навальный, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня Великобритания вызвала посла России, чтобы выразить глубокую озабоченность по поводу отравления Алексея Навального. Применение запрещённого химического оружия неприемлимо, и Россия должна провести полное, прозрачное расследование. С облегчением узнал, что Алексей Навальный выведен из медикаментозной комы. Надеюсь, ему станет лучше", - написал в своём Twitter глава английского МИДа Доминик Рааб.

Напомним, ранее официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что пока у российских следователей нет оснований для возбуждения уголовного дела, а заявления немецких врачей и властей не подтверждено, по его словам, документально – российская сторона не получила доказательств того, что Навальный мог быть отравлен ядом.