Один из классов гимназии Тюменского госуниверситета ушёл на карантин из-за коронавируса у ученицы

Роспотребнадзор выдал предписание о закрытии на карантин 11 "В" класса гимназии Тюменского госуниверситета: у одной из учениц – коронавирус, сообщили Накануне.RUОдноклассники девушки обязаны соблюсти двухнедельный карантин в областном оперштабе по профилактике инфекции

"Одноклассники девушки обязаны соблюсти двухнедельный карантин, классный руководитель, как наиболее контактировавшая, тоже сдала тест. Остальные классы на два дня переведены на дистанционное обучение", – уточнил директор учебного заведения Сергей Дегтярёв.

В помещениях гимназии проводится дезинфекция. Если классный руководитель здоров, гимназия вернётся к очному обучению, за исключением 11 "В" класса.

"Все классы занимаются по расписанию, уроки проходят в плановом режиме. Временный переход на дистанционное обучение используем для тестирования разных цифровых образовательных платформ", - сказал он.