07 Сентября 2020
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Политика Тюменская область Москва
(2004) | Фото: Накануне.ru

Учёные при участии Тюменского госуниверситета создали дешёвый аналог платиновых препаратов от рака

Соединения на основе никеля, способные эффективно бороться с раковыми клетками, впервые в мире создал международный коллектив ученых при участии Тюменского госуниверситета. По словам авторов, новый тип препаратов позволит решить проблему растущей устойчивости рака к используемым сегодня лекарствам, а кроме того, он дешевле и безопаснее аналогов, сообщает РИА Новости.

Препараты на основе производных платины сегодня широко распространены в борьбе с различными видами рака. Однако такие лекарства дорого стоят, обладают побочными эффектами. Кроме того, раковые клетки быстро приобретают по отношению к ним высокую сопротивляемость.

По словам исследователей, перспективной альтернативой платине выступает никель, являющийся её ближайшим электронным аналогом, но стоящий в несколько раз дешевле. В результате исследования, проведённого ТюмГУ совместно со специалистами из Турции, Ирана и Испании, впервые получили два новых соединения на основе никеля, которые продемонстрировали противоопухолевую активность на раковых клетках легкого.

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Учёные при участии Тюменского госуниверситета создали дешёвый аналог платиновых препаратов от рака

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Теги: никель, платина, аналог, онкология



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