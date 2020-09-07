В трёх городах Югры предотвращены теракты

В нескольких городах Югры удалось предотвратить теракты, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Благодаря межведомственному взаимодействию в текущем году правоохранительными органами пресечены преступления террористического характера в Сургуте, Нижневартовске, Когалыме", - приводит "СургутинформТВ" слова губернатора Натальи Комаровой, сказанные на заседании межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности.

Напомним, в августе 2017 г. громкая трагедия потрясла экономическую столицу Югры. 19 августа горожанин ранил ножом случайных прохожих на одной из центральных улиц, после чего погиб от рук правоохранителей. Власти долгое время не признавали случившееся терактом. В декабре того же года директор ФСБ Александр Бортников заявил, что случившееся в августе в Сургуте – теракт.