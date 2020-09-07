Воронежская городская дума определила почетных граждан города - 2020

В завершении работа Воронежская городская дума четвёртого созыва рассмотрела один, но весьма значимый вопрос - определение кандидатур на присвоение звания Почётный гражданин города Воронежа, передает корреспондент Накануне.RU. Уже традиционно, что каждый год такое решение городские парламентарии принимают накануне празднования Дня города.

В этот раз на рассмотрение депутатского корпуса было представлено восемь кандидатур. Как отмечалось на заседании думы, все они внесли значительный вклад в развитие Воронежа и достойны широкого признания, но, в соответствие с Уставом города, в год почетное звание могут получить не более двух человек.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Воронежской городской думы, большинством депутатских голосов были выбраны сточетырёхлетний ветеран Великой Отечественной войны, защитник Воронежа Иван Осадчук и врач-пульмонолог, заведующая отделением областной клинической больницы №1 Наталья Костина.

Депутат Воронежской городской Думы Александр Головин отметил, что эти кандидатуры были поддержаны единогласно. Он подчеркнул: "Иван Николаевич Осадчук – ветеран, защитник нашего города, истинный патриот, даже сейчас, в столь почтенном возрасте, он активно участвует в военно-патриотическом воспитании молодежи. Наталья Костина – выдающийся медик, 24 года спасает жизни и здоровье людей, принимает активное участие в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. Это действительно выдающиеся люди, достойный пример для подрастающего поколения".

А в заключении заседания председатель Воронежской городской Думы Владимир Ходырев подвел итоги работы четвертого созыва, поблагодарив депутатов за плодотворную совместную работу: "Нашей основной задачей все эти 5 лет была польза для города, работа на благо наших избирателей. Вместе, общими усилиями, мы многое сделали, особенно в социальной сфере – впервые за долгие годы в городе появились новые школы, детские сады, объекты культуры и спорта. Наш город активно развивается, меняется в лучшую сторону, и это действительно заметно. Не только мы, воронежцы, но и гости города видят эти позитивные изменения. Они стали возможны благодаря совместной работе всех структур власти и неравнодушных, инициативных жителей".

Мэр Воронежа Вадим Кстенин в свою очередь отметил: "За последние пять лет экономика Воронежа перешла на принципиально иной уровень. Мы избавились от многомиллиардных долгов, которые мешали развиваться городу. Инвестиционные программы принесут городу 11 миллиардов рублей, что приведет к иному качеству работы коммунальной сферы. Активно развивается городское хозяйство: Воронеж уже приводят в пример по качеству дорог, кардинально изменилась деятельность комбинатов благоустройства, оснащенных новой техникой".

И поблагодарил спикера Воронежской городской думы за совместную эффективную работу: "Владимир Фёдорович проделал огромную работу, поддерживал мои начинания, задействовал все возможные ресурсы. Он смог организовать работу Думы таким образом, что любой срочный вопрос, который важен для нашего города, мог быть решён в течение нескольких часов".

Депутатам городского парламента Вадим Кстенин сказал: "Вы – люди, которые создали фундамент для будущего развития Воронежа. Мы опирались на вашу поддержку при разрешении важнейших городских проблем. Любой вопрос решался оперативно и в конструктивном ключе, с пользой для города и его жителей".