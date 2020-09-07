Аграрии Тюменской области провели обмолот более 72% сельскохозяйственных площадей

Аграрии Тюменской области провели обмолот более 72% сельскохозяйственных площадей. Это почти 493 тысячи гектаров. На 7 сентября 2020 года валовой сбор преодолел значимую отметку в один миллион тонн зерна. Урожайность — 21,3 центнера с гектара.

Четыре района области близки к завершению: Сладковский район — 99%, Тюменский район 83%, Ялуторовский район — 82% и Заводоуковский городской округ — 81%. Лидерами по урожайности на сегодня при этом являются Заводоуковский городской округ — 30 центнеров с гектара, Тюменский район — 28 центнеров с гектара и Исетский район — 27 центнеров с гектара.

Также сельхозпроизводители области ведут обмолот технических культур. Убрано почти семь тысяч гектаров, это 29% от общих площадей. Валовой сбор при урожайности в 16 центнеров с гектара составил 10,4 тысячи тонн, в том числе 9,7 тысячи тонн рапса.

Продолжается в регионе и уборка картофеля и овощей. Второго хлеба в Тюменской области собрано более 60 тысяч тонн. 12 тысяч тонн уже реализовано, остальное заложено на зимнее хранение. Всего в регионе предстоит собрать картофеля с более чем 8 тысяч гектаров. На сегодня убрано 31% площадей. Что касается овощей, то их собрали более 11 тысяч тонн. Урожайность весомая 459 центнеров с гектара (в прошлом году на эту дату — 407 центнеров с гектара).

Кроме уборочных работ, аграрии области успевают проводить посевы озимых зерновых культур под урожай 2021 года. Выполнено уже 93 процента от плана, засеяно более 11 тысяч гектаров. Также одновременно сельхозпроизводители проводят работы по осенней обработке почвы (307 тысяч гектаров, это 38% от плана), ведут засыпку семян под урожай 2021 года (79% от плана выполнено, засыпано 145 тысяч тонн).