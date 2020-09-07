Ашурков может быть причастен к отравлению Навального

Инцидент с Алексеем Навальным по сей день является одной из самых обсуждаемых тем в Сети. И версия с «отравлением» вполне может быть правдой. Вот только сделали это не российские спецслужбы, а кураторы блогера.

Ключевой фигурой этой истории является Владимир Ашурков – человек, который фактически создал проект под названием «Алексей Навальный» и монетизировал его, а теперь решил свое же детище ликвидировать. У Ашуркова были на то веские причины и возможности, ведь именно он и выманил Навального из Москвы.

Чтобы сложить пазл этой картины целиком, вернемся в далекий 2010 год. Тогда Алексей вел свой блог в LiveJournal, чем и привлек внимание Владимира Ашуркова, который написал блогеру письмо и предложил сотрудничество. Сам он тогда был директором по управлению и контролю за активами CTF Holdings Ltd, управляющей компании консорциума «Альфа-Групп».

Именно Ашурков знакомил Навального с представителями мировой элиты, западными спонсорами, передавал данные для расследований. Через него блогер и познакомился с финансистом Уильямом Браудером и перебравшимся в Британию бизнесменом Евгением Чичваркиным.

Навальному была поставлена задача: создать оппозиционное движение. Так началась работа над брендом «Навальный», а в 2011 году был создан «Фонд борьбы с коррупцией». В 2012 году Ашурков стал его исполнительным директором. Пост топ-менеджера «Альфа-Групп» ему пришлось оставить, так как стало известно о его сотрудничестве с Навальным.

ФБК развивался, собирал огромные пожертвования, которые выводились через биткоин-кошелек ближайшего соратника Навального Леонида Волкова. Сам новоиспеченный оппозиционер стал неофициальным либеральным лидером, прошел обучение в Йеле – в общем, реализовывал поставленную перед ним задачу. Но излишняя самоуверенность Навального быстро привела его к краху.

Вскоре он начал терять поддержку либералов и оппозиционных СМИ. Он настроил против себя ряд важных оппозиционных фигур, стал фигурантом нескольких скандалов и начал превращаться в политического изгоя. Правда, сам он этого не осознавал или делал вид, что не осознает.

Хотя доказательства были налицо. И первой «ласточкой» провала Навального стало закрытие фонда Чичваркина. «Фонд борьбы с коррупцией и поддержки либертарианства», созданный для упорядочивания финансирования блогера, проработал всего три месяца.

Вероятно, причиной был конфликт между Навальным, Чичваркиным и Ходорковским в преддверии голосования по конституционным поправкам. В то время как Ходорковский призывал россиян выходить и митинговать, Навальный заявлял, что делать этого не нужно, а единственный выход – это бойкотировать поправки.

Ходорковский финансировал информационную кампанию против конституционных поправок и хотел устроить народный бунт, а Навальный утверждал, что это бессмысленно. Примечательно, что у Навального и Ходорковского есть общие спонсоры, и они негативно восприняли излишнюю самостоятельность блогера. Алексей сам наживал себе врагов из былых союзников.

В свою очередь, Чичваркин хорошо общается с Ходорковским – тот даже является крестным отцом дочери Евгения. Поэтому бизнесмен мог поддержать «родственника», а не блогера, которого и так уже мало кто поддерживал.

Еще одним камнем преткновения стало «Умное голосование» Навального. ФБК иноагент, поэтому возникают вопросы о законности использования технологии «Умного голосования». Нелегитимная деятельность ставит под угрозу существование ФБК, а значит, и все вложенные в него средства.

Правда, в итоге ФБК все же попал в рискованную историю с дальнейшей ликвидацией, чтобы избавиться от долгов. Навальный, Соболь и ФБК проиграли суд по делу комбината питания «Московский школьник». Общая сумма долга составила почти88 млн рублей, которые петербургский бизнесмен Евгений Пригожин заплатил предприятию, выкупив задолженность.

Навальный заявил о ликвидации ФБК 20 июля, не посоветовавшись ни с Ашурковым, ни с Волковым. Спустя два дня Ашурков связался с блогером. Об этом сообщил источник из окружения Навального.

Куратор предложил блогеру два варианта – опровергнуть информацию о ликвидации фонда или выплатить все вложенные в него средства, и не только.

«Навальному выдвинули ультиматум. Либо ты сохраняешь ФБК и записываешь второй ролик, в котором «откатываешь» назад и объясняешь, что таким объявлением хотел показать ценность ФБК и последствия его ликвидации.

Либо, если переходите на другое юрлицо, возвращаешь все вложенные в тебя и фонд средства: передаешь все активы денежные и материальные, возвращаешь последние вложенные в тебя 33 миллиона со счетов ФБК и свои личные с иностранных счетов. А еще передаешь сам ФБК тому, кто сможет выплатить долги и не позволить назначить арбитражного управляющего, который получит доступ ко всей финансовой истории фонда.

Кроме того, Навальный должен сам удалить все фильмы и расследования, чтобы никто до них не добрался. Эта перспектива вообще заставила всех сильно нервничать. А еще Навальный должен был вернуть все акции, которые ему дал Ашурков для вхождения в советы директоров всех крупнейших компаний в России для получения доступа к внутренней документации и заседаниям. Так Навальный и собирал первые материалы для своих расследований», - рассказал источник.

Навальный устроил истерику и отказался что-то кому-то платить, заявив, что те средства были «платой за риск», а без его персоны все рухнет. Ашурков пригрозил ему последствиями, на чем разговор и закончился.

Существует информация, что у Навального было очень много акций – Ашурков знал, на что давить. Являясь акционером, блогер имел доступ к документам и публиковал свои расследования о таких крупных предприятиях, как «Роснефть», «Газпром» и так далее.

Вероятно, часть ценных бумаг он переписал на жену – Юлию Навальную. Согласно документам, она является безработной, но Навальный декларировал на нее годовой доход. Скорее всего, это дивиденды от тех акций, которые у него внезапно исчезли в 2017 году.

Поэтому при следующем разговоре с Ашурковым 27 июля Навальный заявил, что вернуть он ничего не может, потому что у него ничего нет.

«Он снова закатил истерику и сказал, что ничего возвращать не будет, потому что ничего у него нет. Нет денег, нет акций – гол как сокол. А если не веришь – то ищи», - рассказал источник.

Хотя на деле источников дохода у Навального хватает. По данным журналистских расследований, его примерный ежемесячный доход составляет 750 000 рублей, а траты – 17 млн рублей в год.

Есть информация о том, что ранее Навальный предусмотрительно вывел свои средства, оставив лишь 43 079 рублей в «Тинькофф» и 164 153 рубля в «Райффайзен». Сейчас эти счета арестованы в связи с делом против ФБК по «отмыванию» денежных средств.

«Впервые Лешу поймал на воровстве Волков еще в 2016-ом. Но тогда Навальный был «на коне», и ему это простили. Но сейчас Ашурков наконец-то понял реальные объемы», - добавил источник.

После второго разговора Ашурков больше не спорил с Навальным. Он, вероятно, захотел решить проблему более кардинальным способом. Спустя два или три дня он снова позвонил блогеру, предложил забыть о конфликте и попросил его съездить в Новосибирск для проведения важного расследования.

«Он сказал, что, возможно, переборщил, а Навальному сейчас и так нелегко из-за долгов и судов, поэтому оставим все как было. Но попросил об одолжении: провести важное для него расследование и самому съездить для съемок и сбора материалов в Новосибирск. А чтобы ему легче было разобраться в нюансах и состыковаться с людьми на месте, Ашурков направит к нему в помощь девушку из Лондона. Заодно они там смогут раскрутить тему «Умного голосования». Навальный, конечно, обрадовался и сказал, что провести расследование не составляет никакой проблемы», - вспоминает источник.

Так Навальный и оказался в Новосибирске, а потом и в Томске. В Москву он после этой поездки уже не вернется. Вместе с ним отправились Георгий Албуров, Павел Зеленский, Илья Пахомов, Владлен Лось, пресс-секретарь Кира Ярмыш и некая девушка по имени Мария Певчих.

Примечательно, что в Томске блогер собирал информацию по ООО «Томскводоканал». Эта организация выиграла тендер по обслуживанию водопроводных сетей в городе. Ранее этим занималась связанная с Ашурковым компания «Росводоканал» (РВК). Вероятно, в этом расследовании Навальный должен быть очернить конкурентов. Оно и стало затравкой для него от Ашуркова.

Но лично куратор не травил Навального – он лишь выманил блогера из Москвы. Вероятно, всю грязную работу сделала та самая Мария Певчих – предприниматель из Лондона, имеющая связи с Чичваркиным и Ходорковским.

С 2010 года она тесно сотрудничает с Навальным, предоставляя ему информацию о россиянах, живущих в Великобритании. Сама она тоже живет в Лондоне, а, приезжая в Россию, ни на шаг не отходит от Навального. Находясь в РФ, девушка использует VPN, тщательно скрывая свое присутствие.

В Новосибирске и Томске она также постоянно находилась рядом с Навальным и даже ночевала в его номере.

«Она не просто не отходила от него ни на шаг, но и жила с ним в гостинице. Она буквально проводила ночи в его номере. Мы все взрослые люди и понимаем, что значит, когда женщина проводит с мужчиной несколько ночей», - рассказал источник.

Примечательно, что из Томска в Москву она с ним в самолете не летела, а поехала обратно в Новосибирск, где приобрела билет до Омска. То есть, она будто знала о том, что произойдет с блогером, и не хотела светиться.

Кроме того, на самолете, транспортировавшем Навального в Германию, вместе с врачами и блогером летела Певчих.

«На немецкий борт Певчих смогла попасть как переводчица. До сих пор непонятно, как ее так просто смогла пропустить служба безопасности. Никто не задался вопросом, кому и что собирается переводить россиянка и жительница Великобритании на самолете, летящем в Германию», - поведал источник.

Певчих может быть знакома с женой Навального Юлией, что видно на опубликованных видеозаписях, сделанных Ruptly рядом с клиникой «Шарите». Рядом с Навальной весьма похожая на Певчих девушка.

Интересно и то, что об «отравленной бутылке», которую потом обнаружили, не заявляли ни Юлия Навальная, ни Кира Ярмыш. Вероятно, что в багаж Навального ее положила Мария, и, зная о действии токсина, предусмотрительно сама на одном с ним рейсе не полетела.

«Она заранее спланировала передачу улики, которая точно будет принята во внимание и изучена экспертами на предмет токсинов», - рассуждает источник.

Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что самолет для Навального стоит как несколько долгов блогера. Но их ему погасить не помогли, зато оплатили перелет.

Далее немецкие врачи обнаружили неизвестный токсин и назвали его «Новичок», в случившемся винят Россию, а Ашурков остался в тени.

«Все верят, что Навального отравили. Но вот что это сделали власти, примерно у половины офиса, вызывает сомнения. Например, странности в деле об отравлении не раз замечал Низовцев, который является верным сторонником Навального. А теперь посмотрите на эфиры ФБК после комы. Низовцева вы там в прежних объемах не найдете. И так со многими. Часть сотрудников, распускающих слухи, просто уволили или отправили на удаленку», - подытожил один из сотрудников штаба Навального.