07 Сентября 2020
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Алексей Александров, расстрелявший двух девушек на Уктусе (2019) | Фото: Накануне.RU

Хлопки в зале суда, 11 патронов и дорогой прибор ночного видения: подробности второго заседания по "уктусскому стрелку"

В Екатеринбурге продолжают судить Алексея Александрова. Мужчину обвиняют в шокирующем убийстве девушек на Уктусском холме. Тела Ксении Салтановой и Натальи Кузнецовой были найдены в конце августа 2018 года. Сегодня в стенах Свердловского областного суда начали допрашивать свидетелей по делу. Журналист Накануне.RU присутствовал на заседании. О нестыковках в деле, хлопках прямо в зале суда и других моментах читайте в нашем репортаже.

Второе заседание по делу не вызвало такого сильного ажиотажа, как первое: представителей СМИ было в разы меньше. Ближе к началу процесса в коридоре стали появляться свидетели. Это были девушка с парнем, искавшие на Уктусе грибы, доставщица пиццы, которая привезла несчастным еду, а также мужчины, через онлайн-сервисы которых маньяк с Уктуса приобрел винтовку и патроны. Всего же по делу проходят 72 свидетеля. Примечательно, что свидетелями являются даже те медики, которые вскрывали трупы девушек на судмедэкспертизе, а также учительница Александрова.

В коридоре Дворца правосудия ожидает защита подсудимого Александрова.

Алексей Александров(2020)|Фото: Накануне.RU

Адвокат Данил Задорин утверждает, что есть много странностей.

В ходе разговора юрист говорит, что Александров в целом вменяем, но в момент, когда совершал преступление был невменяем. Еще одна странность, со слов защиты, в том, что уктусский стрелок был найден сразу после поручения главы Следственного Комитета Александра Бастрыкина поскорее закрыть дело. С их слов создается ощущение, что специально был найден невменямый. Между тем, защитники Александрова не боятся утверждать, что дело вокруг их подзащитного раздуто.

Смущает защиту то, что перчатки резиновые, в которых, якобы, Александров находился в момент убийства, были найдены только в апреле 2020 года. Задорин утверждает, что именно такие перчатки все носят во время коронавирусного карантина. ДНК Александрова же на резиновом изделии не обнаружено.

По их словам, проверка на полиграфе не дает никаких гарантий и до сих пор нет никаких доказательств. В ходе общения с присутствующими выясняется, что Александров после преступления, по версии следствия, кинул ствол в реку Исеть.

Также адвокаты подсудимого признались, что когда приходят в нему в СИЗО, с ним невозможно общаться.

Часть свидетелей не смогли явиться в суд. Их допрашивали дистанционно, посредством видеосвязи.

Первым судья допросил Антона Гильманова из города Долгопрудный. Мужчина продает патроны через интернет.

"Он приобретал патроны дважды того же калибра. Александров указывал параметры из тех же, что указаны на сайте. В том числе и длину. Это были 600 и 300 мм. Ствол у него был с нарезами. Оплата была банковской картой. Плательщиком был Александров. Патроны не являются оборонительными", - отметил свидетель.

Как выяснилось, ствол от винтовки Александрова весил килограмм. Внутри него были нарезы 16 и 12 мм. Всего их было 12.

Помимо прочего в ходе допроса свидетеля Желтикова стало известно, что Александров специально приобрел за 75 тысяч рублей прибор ночного видения на сайте GUNS.RU. Такой прибор позволяет, по словам специалистов, вести стрельбу на расстоянии от 500 метров. Такая система используется и для страйкбола.

Алексей Александров, расстрелявший двух девушек на Уктусе(2020)|Фото: Накануне.RU

Кульминацией сегодняшнего заседания стал допрос торговца лицензионным оружием Федора Вершинина.

"Он приобретал резервуар высокого давления, ствольную коробку, ударный механизм и рукоятку. Карабин нужно было накачать воздухом для того, чтобы он стрелял", - поделился Вершинин.

В магазине винтовки Александрова было 11 патронов. Такое оружие нужно заряжать в течение минуты, а порция воздуха на один выстрел дозируется клапаном. За счет накачки воздуха в резервуар скорость стрельбы повышается.

В конце оружейника попросили изобразить громкость хлопков, с которой можно стрелять из такого оружия, что он и продемонстрировал.

Отметим, что сам Александров выглядел бодрее, нежели на первом заседании. Он о чем-то переговаривался со своими защитниками.

На этом заседание было окончено. Слушания показаний свидетелей возобновятся завтра.

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Хлопки в зале суда, 11 патронов и дорогой прибор ночного видения: подробности второго заседания по "уктусскому стрелку"

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Теги: Уктус, убийство, стрелок, Александров



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