07 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
инвалидная коляска (2016) | Фото: novostivmire.com

"Социальный кластер" изменит жизнь инвалидов 14 свердловских муниципалитетов

В рамках проекта "Социальный кластер", служащего для повышения качества жизни людей с инвалидностью, сеть социальных центров помощи и поддержки людей с ограниченными возможностями возьмет под свой надзор 14 муниципалитетов Свердловской области. По словам президента ассоциации "Особые люди" Татьяны Флегановой, проект состоит из онлайн и офлайн сегментов.

В частности, онлайн вариант подразумевает под собой интернет-портал "Социо", на котором собрана вся необходимая информация по услугам и социальным выплатам гражданам с инвалидностью, многодетным и молодым семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также малоимущим, проживающим в регионе. Офлайн - это центры, где и оказывается помощь нуждающимся: от консультаций, до материальной поддержки.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, первый социальный центр помощи и поддержки уже открыт в Екатеринбурге. На очереди Красноуфимск, Верхняя Пышма, Первоуральск, Ревда, Полевской, Березовский, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Асбест, Реж, Нижний Тагил, Ирбит, Серов и Новоуральск.

Инициаторами проекта стали Уральская торгово-промышленная палата и Ассоциация "Особые люди". Их целью является также выстраивание эффективного диалога между органами власти, бизнесом и НКО.

"Социальный кластер" – это уникальный проект, который вписывается в рамки всех национальных проектов, утвержденных президентом России, и кардинально изменит формат работы с людьми с разной формой инвалидности", – отмечает глава проектного офиса, замгубернатора Павел Креков.

"Социальный кластер" является одним из участников федерального конкурса в рамках форума "Сильные идеи для нового времени" в Сочи, по итогам которого лучшие проекты будут представлены президенту РФ.

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"Социальный кластер" изменит жизнь инвалидов 14 свердловских муниципалитетов

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Теги: "Социальный кластер, поддержка, инвалиды, проект



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