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Происшествия Тюменская область
инвалидная коляска (2016) | Фото: novostivmire.com

В Тюменской области 17-летнему инвалиду без рук и ног выдали обыкновенную инвалидную коляску

В Ишимском районе 17-летний инвалид без рук и ног не может получить необходимую коляску. В ситуации поручил разобраться прокурор области Владислав Московских, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По некоторым данным, подросток из деревни Синицына якобы получил от социальных служб обычную инвалидную коляску. Чтобы ею управлять, нужны руки.

"По поручению прокурора области Владислава Московских Ишимская межрайонная прокуратура проведет проверку соблюдения прав инвалида на получение мер социальной поддержки. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве.

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В Тюменской области 17-летнему инвалиду без рук и ног выдали обыкновенную инвалидную коляску

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Теги: инвалид, руки, ноги, инвалидная коляска



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