Навальный выведен из искусственной комы

Алексея Навального вывели из медикаментозной комы - его состояние улучшилось. Об этом заявили представители немецкой клиники "Шарите", где проходит лечение оппозиционер.

Отмечается, что Навальный уже дышит сам и реагирует на слова. Он отключен от аппарата ИВЛ, передает РИА Новости.

Ранее немецкое издание Der Spiegel сообщило со ссылкой на неназванные источники, что следы яда были найдены в крови, на коже, в моче Навального и бутылке, из которой пил создатель ФБК. После этого ряд европейских политиков выступили с резкими заявлениями в адрес России.

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что пока у российских следователей нет оснований для возбуждения уголовного дела, а заявления немецких врачей и властей не подтверждено, по его словам, документально – российская сторона не получила доказательств того, что Навальный мог быть отравлен ядом.