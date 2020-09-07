На Южном Урале браконьеры застрелили краснокнижного лебедя

В Челябинской области проводится проверка по факту отстрела браконьерами краснокнижного лебедя.

Инцидент произошел на берегу озера Акман недалеко от поселка Правда в Варненском районе. Свидетелями незаконной охоты на лебедя стали местные охотники, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

Специалист минэкологии выехал на место происшествия и обнаружил останки разделанной птицы. Подано заявление в полицию, по данному факту проводится проверка.

Предположительно, охотниками являются жители Миасса.

"Министерство экологии призывает всех охотников ответственно относиться к природным богатствам, не добывать птиц, которые не являются охотничьим ресурсом, а также включены в Красную книгу Челябинской области. Напоминаем, что ответственность за охоту на животных, занесенных в Красную книгу, предусмотрена частью "в" статьи 258 УК РФ", - подчеркнул заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Добавим, что на территории региона обитают два вида лебедя — шипун и кликун, оба вида занесены в Красную книгу Челябинской области, охота на них полностью запрещена.