07 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
лебедь, лебеди (2019) | Фото:Накануне.RU

На Южном Урале браконьеры застрелили краснокнижного лебедя

В Челябинской области проводится проверка по факту отстрела браконьерами краснокнижного лебедя.

Инцидент произошел на берегу озера Акман недалеко от поселка Правда в Варненском районе. Свидетелями незаконной охоты на лебедя стали местные охотники, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

Специалист минэкологии выехал на место происшествия и обнаружил останки разделанной птицы. Подано заявление в полицию, по данному факту проводится проверка.

Предположительно, охотниками являются жители Миасса.

"Министерство экологии призывает всех охотников ответственно относиться к природным богатствам, не добывать птиц, которые не являются охотничьим ресурсом, а также включены в Красную книгу Челябинской области. Напоминаем, что ответственность за охоту на животных, занесенных в Красную книгу, предусмотрена частью "в" статьи 258 УК РФ", - подчеркнул заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Добавим, что на территории региона обитают два вида лебедя — шипун и кликун, оба вида занесены в Красную книгу Челябинской области, охота на них полностью запрещена.

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На Южном Урале браконьеры застрелили краснокнижного лебедя

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Теги: лебедь, охота, браконьеры,



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