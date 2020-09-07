В двух отделах полиции Екатеринбурга сменились руководители

В отделах полиции 7 и 14 Екатеринбурга назначены новые руководители. Начальник ГУ МВД по Свердловской области генерал-майор Александр Мешков согласился с доводами главы екатеринбургского гарнизона полиции Игоря Озерова и подписал соответствующий приказ.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального МВД Валерий Горелых, в рамках ротации кадрового резерва отдел полиции №7 УМВД по Екатеринбургу возглавил подполковник полиции Андрей Киселев, 1978 года рождения, а ОП №14 – его ровесник полковник полиции Дмитрий Шишмаков. Известно, что Киселев коренной уралец, в 2000 году он окончил Уральский юридический институт. А его коллега родился в городе Яранск Кировской области, в 2000 году стал выпускником высшей школы МВД, был в длительной командировке на Северном Кавказе. Оба неоднократно поощрялись, имеют ведомственные награды.

"Приказ генерала Мешкова доведен до личного состава, назначенные руководители приступили к исполнению своих служебных обязанностей с минувшей субботы, 5 сентября. Назначенные офицеры имеют достаточно богатый опыт, высшее юридическое образование, пользуются уважением в подразделениях, а самое главное, как говорится, не намерены плыть по течению, мириться с имеющимися во вверенных коллективах проблемными вопросами, а их, увы, более чем предостаточно.

Они решительно настроены на активизацию борьбы с преступностью, на повышение качества профилактической деятельности и расследования уголовных дел. Одним из первостепенных приоритетов для них сейчас является снижение некомплекта, подбор и обучение молодых специалистов. Желаю, чтобы все у них получилось в важном процессе по защите граждан от криминала, чтобы с годами не черствела душа к чужой беде", - прокомментировал назначения Валерий Горелых.