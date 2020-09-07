В двух отделах полиции Екатеринбурга сменились руководители

07 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    коллекция кожаных перчаток вот

Общество Свердловская область
Отделение полиции (2020) | Фото: Накануне.RU

В двух отделах полиции Екатеринбурга сменились руководители

В отделах полиции 7 и 14 Екатеринбурга назначены новые руководители. Начальник ГУ МВД по Свердловской области генерал-майор Александр Мешков согласился с доводами главы екатеринбургского гарнизона полиции Игоря Озерова и подписал соответствующий приказ.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального МВД Валерий Горелых, в рамках ротации кадрового резерва отдел полиции №7 УМВД по Екатеринбургу возглавил подполковник полиции Андрей Киселев, 1978 года рождения, а ОП №14 – его ровесник полковник полиции Дмитрий Шишмаков. Известно, что Киселев коренной уралец, в 2000 году он окончил Уральский юридический институт. А его коллега родился в городе Яранск Кировской области, в 2000 году стал выпускником высшей школы МВД, был в длительной командировке на Северном Кавказе. Оба неоднократно поощрялись, имеют ведомственные награды.

Отделение полиции №14 Орджоникидзевского района города Екатеринбурга(2020)|Фото: Накануне.RU

"Приказ генерала Мешкова доведен до личного состава, назначенные руководители приступили к исполнению своих служебных обязанностей с минувшей субботы, 5 сентября. Назначенные офицеры имеют достаточно богатый опыт, высшее юридическое образование, пользуются уважением в подразделениях, а самое главное, как говорится, не намерены плыть по течению, мириться с имеющимися во вверенных коллективах проблемными вопросами, а их, увы, более чем предостаточно.

Они решительно настроены на активизацию борьбы с преступностью, на повышение качества профилактической деятельности и расследования уголовных дел. Одним из первостепенных приоритетов для них сейчас является снижение некомплекта, подбор и обучение молодых специалистов. Желаю, чтобы все у них получилось в важном процессе по защите граждан от криминала, чтобы с годами не черствела душа к чужой беде", - прокомментировал назначения Валерий Горелых.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В двух отделах полиции Екатеринбурга сменились руководители

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: полиция, руководители, назначения, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети