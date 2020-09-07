07 Сентября 2020
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(2004) | Фото: Накануне.ru

В Башкирии прошел сход граждан против добычи золота около озера Талкас

Около 100 человек собрались на сход против добычи золота около озера Талкас в Баймакском районе Башкирии.

Мероприятие, которое прошло 6 сентября, было несогласованным с властями, задержаний не было, сообщили РИА Новости в администрации районной мэрии. Кроме местных жителей, были приезжие из Уфы, Стерлитамакского и других районов региона.

Предприятие ООО "Таналык", которое работает на карьере, имеет лицензию до 2021 года. После оно должно провести рекультивацию земель, где велись работы.

Протесты против добычи проходили в районе в 2018 году, но власти совместно с золотодобытчиками провели экскурсию по карьеру и убедили активистов в безопасности производства.

Напомним, ранее в Башкирии люди встали на защиту шихана Куштау, где планировалась разработка содового завода. После протестов глава Башкирии подписал указ о создании ООПТ – памятника природы на территории шихана Куштау. Разрабатывать его Башкирская содовая компания не будет.

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В Башкирии прошел сход граждан против добычи золота около озера Талкас

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Теги: башкирия, добыча золота, озеро талкас



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