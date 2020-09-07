Экономист спрогнозировал дальнейшую девальвацию рубля

7 сентября в моменте курс евро перешагнул за 90 рублей, что было последний раз в феврале 2016 года. Позднее он опустился ниже этой отметки, но рубль в дальнейшем все равно продолжит падение, о чем Накануне.RU рассказал экономист Михаил Делягин.

Доллар также укрепился, превысив 76 рублей, и в целом рубль не дает надежд на укрепление, а значит, и на улучшение качества жизни граждан России, так как их покупательная способность будет снижаться. Руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин напомнил, что поскольку мы очень сильно зависим от импорта, то ослабление рубля достаточно болезненно бьет по доходам основной части населения.

"Прочность, крепость валюты зависит в первую очередь от качества государственного управления. Наше госуправление открыто и не стесняясь обслуживает интересы финансовых спекулянтов против народов России, поэтому у нас блокируется развитие. Поэтому единственным способом поддержания существования экономики является периодическая девальвация, поэтому в общем и целом рубль будет слабеть и дальше", - уверен эксперт.

Он напомнил, что в прошлом также были периоды стабильности и периоды девальвации – так и теперь стабильность заканчивается, начинается период ослабления рубля по отношению ко всем валютам. Исключением может быть доллар, но его будущее зависит от выборов в США, так как американские финансисты, которые в основном поддерживают демократов, могут "подсадить" Байдена на место президента, как до этого "подсаживали" Обаму "путем форсирования глобального экономического кризиса и срыва мировых рынков". В этом случае произойдет обвал мировых рынков и, естественно, укрепление доллара, потому что когда мировые рынки падают, все по инерции бегут в доллар как в тихую гавань. Но после этого будут выборы, и есть риск того, что сразу после подведения итогов начнутся массовые беспорядки, так как кандидаты ясно дали понять, что ни при каких условиях не примут поражение.

"Это приведет к дискредитации США как политической системы и к ослаблению доллара, тоже достаточно драматическому. Таким образом, у нас впереди могут быть "долларовые качели". То есть доллар сначала укрепится, а потом довольно существенно упадет. Понятно, что если доллар упадет сильно, то в этом случае рубль к доллару может даже и укрепиться. Но понятно, что он будет продолжать слабеть по отношению к остальным валютам", - уверен Михаил Делягин.