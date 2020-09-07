07 Сентября 2020
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Происшествия Тюменская область
аварийный знак, знак аварийной остановки, дтп (2020) | Фото: РИА Накануне.RU

Тюменская ГИБДД установила автомобиль, сбивший троих пешеходов на Магнитогорской

Сотрудниками полка ДПС ГИБДД был установлен автомобиль, который накануне сбил в Тюмени троих пешеходов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекция региона.

Инцидент произошел вчера в третьем часу ночи на ул. Магнитогорская, 11. Автомобиль ВАЗ2113 совершил наезд на троих людей, стоявших на краю дороги, после чего скрылся с места ДТП. Двое мужчин 31 и 33 лет, а также девушка 28 лет получили повреждения различной степени тяжести.

В поиске автомобиля сотрудникам Госавтоинспекции помогли камеры видеонаблюдения. В скором времени был найден и владелец "Лады", который в момент ДТП не находился за рулем. Благодаря тем же камерам, найден мужчина, который, предположительно, мог являться виновником наезда. Обстоятельства выясняются. Проводится проверка.

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Тюменская ГИБДД установила автомобиль, сбивший троих пешеходов на Магнитогорской

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Теги: госавтоинспекция, ГИБДД, ДТП, Магнитогорская, наезд на людей



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