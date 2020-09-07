Гонконг останавливает импорт продукции из регионов УрФО из-за птичьего гриппа

Гонконг прекратил импорт мяса птицы из трёх российских регионов, в том числе из двух субъектов УрФО - Челябинской и Тюменской областей.

Как передаёт "Синьлан кэцзи", Центр безопасности пищевых продуктов Департамента гигиены пищевых продуктов и окружающей среды правительства Особого административного района Сянган (Гонконг) объявил, что в связи со вспышкой высокопатогенного птичьего гриппа H5 в Челябинской и Курской областях приостанавливается импорт мяса птицы и продуктов из него, произведённых в вышеупомянутых регионах. Это произошло ещё 2 сентября.

А сегодня аналогичное распоряжение, по данным "Цземянь синьвэнь", вышло и в отношении продукции из Тюменской области.

В Центре безопасности пищевых продуктов особого административного района сообщают, что Гонконг установил лишь механизм импорта мяса птицы из России, тогда как яйца сейчас не ввозятся. По данным Департамента статистики правительства Особого административного района, в первой половине 2020 года Гонконг импортировал из РФ около 140 тонн замороженного мяса птицы.