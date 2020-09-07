Охлобыстин попросил Путина "пощадить" Ефремова

Актер и режиссер Иван Охлобыстин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать его друга Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП.

Обращение Охлобыстин разместил на своей странице во "Вконтакте". "Пощадите его своим личным указом, ему не выжить в тюрьме", - обратился режиссер к Путину.

Охлобыстин уверяет, что Ефремов "сам себе приговор", он "раздавлен, лишен репутации и будущего".

"Останьтесь в моей памяти Владимиром Милосердным", - завершил свое обращение актер.

Приговор Ефремову, как ожидается, будет оглашен 8 сентября. Сам артист заявил в суде, что признает свою вину в аварии, хотя до этого от признания отказывался.

Напомним, прокурор запросила 11 лет колонии общего режима для актера. Гособвинение считает вину полностью доказанной, об этом говорят показания свидетелей и видеозаписи. Также прокурор просит о последующем ограничении свободы на три года.