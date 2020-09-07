07 Сентября 2020
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Евгений Куйвашев, Сергей Степанов (2020) | Фото: ДИП Свердловской области

Куйвашев и глава "ВСМПО-Ависма" обсудили ситуацию на предприятии

Сегодня, 7 сентября, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор корпорации "ВСМПО-Ависма" Сергей Степанов провели рабочую встречу.

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, обсуждались планы по взаимодействию органов власти с предприятием, дальнейшей совместной работе, направленной на развитие Верхней Салды и реализацию социальных проектов.

"Для "ВСМПО-Ависма" как для градообразующего предприятия традиционно важными были не только вопросы развития производства, но и реализация социальных проектов в муниципалитете. Это наша приоритетная совместная задача. Уверен, что все хорошие начинания будут продолжены и будут воплощены новые инициативы", - сказал губернатор.

Евгений Куйвашев, Сергей Степанов(2020)|Фото: ДИП Свердловской области

Евгений Куйвашев отметил, что во многом повышению инвестиционной привлекательности территории поможет реализация недавно подписанного соглашения со Свердловской железной дорогой о строительстве железнодорожной инфраструктуры на площадке особой экономической зоны "Титановая долина" в Верхней Салде.

Участники встречи обсудили вопросы сохранения трудового коллектива в условиях, вызванных последствиями карантина из-за COVID-19, а также задачи, связанные в расширением сотрудничества "ВСМПО-Ависма" с промышленными предприятиями региона.

Напомним, ранее рабочим предприятия пришлось перейти на режим неполной занятости. В результате в ситуацию пришлось вмешиваться уральскому полпреду президента Николаю Цуканову.

Также сотрудники крупнейшего в мире производителя титана жаловались на серьезное сокращение зарплаты.

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Куйвашев и глава "ВСМПО-Ависма" обсудили ситуацию на предприятии

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Теги: Куйвашев, Степанов, ВСМПО-Ависма



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