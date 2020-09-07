Еще один участник ОПГ, обвиняемый в незаконном выведении в Китай полумиллиарда рублей, предстанет перед судом

В Екатеринбурге суд рассмотрит уголовное дело одного из участников организованной преступной группировки, совершившей незаконный оборот валюты на сумму свыше 595 млн руб. 33-летний житель Екатеринбурга находился в розыске с 2015 г. сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Напомним, что целью "работы" банды было выведение в Китай валюты в интересах недобросовестных бизнесменов Поднебесной. Так, сумма незаконно выведенных средств группировкой приравнивалась к 10 млн долларов США и свыше 32 млн китайских юаней. Также, в 2017-2018 гг поэтому же делу были осуждены 10 человек: четыре жителя Екатеринбурга, четыре жителя Тюмени и два гражданина Китая. Еще трое участников оставались на свободе и были объявлены в розыск.

Екатеринбуржца нашли в конце марта текущего года в Смоленской области. Тюменская прокуратура утвердила обвинительное заключение и направило 155 томов уголовного дела в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Наказание за совершенное преступление предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.