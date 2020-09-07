09 Сентября 2020
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Политика Свердловская область
полицейские, присяга (2020) | Фото: 66.мвд.рф

Молодые криминалисты свердловского МВД приняли присягу

На территории екатеринбургского спортивного комплекса "Динамо" состоялась церемония принятия присяги молодыми специалистами экспертно-криминалистического центра ГУ МВД по Свердловской области.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального полицейского управления Валерий Горелых, 18 младших лейтенантов и лейтенантов поклялись перед строем сослуживцев и ветеранов уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, верно служить России и Закону. Торжественное мероприятие проходило у мемориального комплекса в честь погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел.

"Это событие само по себе очень важное для тех, кто носит погоны. А в данном случае оно знаменательно еще и тем, что присягу приняли в год 75-летия Великой Победы над фашизмом. Кроме того, все происходило под Красным знаменем бригады уральских милиционеров Екатеринбургской губернии – исторической реликвии свердловского гарнизона МВД. Значимость мероприятию придавали почетный караул из числа офицеров ЭКЦ: старшего лейтенанта полиции Александра Горшанова, лейтенантов полиции Андрея Уварова и Руслана Хайрзаманова, а также известный творческий коллектив авторской песни "Офицерское трио", - отметил полковник Горелых.

полицейские, присяга(2020)|Фото: 66.мвд.рф

По поручению начальника Главка генерал-майора полиции Александра Мешкова, поздравить молодое поколение криминалистов с памятным событием пришли руководитель управления по работе с личными составом ГУ МВД области Владимир Тиряев, врио начальника ЭКЦ Виталий Поляков, председатель совета ветеранов ЭКЦ Алексей Пронин и ветеран ОВД Алексей Красильников.

В конце мероприятия каждому, кто принял присягу, вручили памятный подарок – диск с песнями коллектива "Офицерское трио", после чего ведущий праздничного события Сергей Зверев пригласил всех участников сфотографироваться на фоне исторического знамени и мемориального комплекса.

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Молодые криминалисты свердловского МВД приняли присягу

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Теги: присяга, МВД, криминалисты



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