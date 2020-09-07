Бывшего главного ветеринарного инспектора Челябинской области приговорили к 5 годам колонии за взятку

Бывшего начальника управления ветеринарии – главного государственного ветеринарного инспектора Челябинской области приговорили к 5 годам в колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2013-2018 гг. подсудимый получил от руководителя коммерческой организации взятку в виде денег и услуг имущественного характера на сумму свыше 3,6 млн рублей за общее покровительство и оказание помощи в ведении коммерческой деятельности в области ветеринарии.

Также по решению суда подсудимому запрещено занимать должности на госслужбе на срок 2,5 года.