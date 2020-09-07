Дмитрий Артюхов: Нового директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямала определят по конкурсу

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов объявил старт конкурса на должность директора департамента транспорта и дорожного хозяйства региона. К такому решению глава округа пришел после объезда муниципалитетов, по итогам которого остался недоволен работой дорожно-строительного комплекса.

"Дорожное хозяйство - очень ответственный блок. Все ямальцы знают, что у нас серьезные планы на ближайшие годы. Задачи сложные, и выполнять их должен профессионал своего дела, человек, который будет искренне любить нашу землю и делать всё, чтобы, несмотря на перипетии, мы привели дороги в порядок. Мы ищем человека с опытом работы в дорожной сфере, неравнодушного, с успешным управленческим опытом. Для этого проводим открытый конкурс. Мы действительно видим, что такие отборы помогают нам находить профессиональные кадры", - сказал Дмитрий Артюхов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора ЯНАО, все заявки принимаются на портале Кадры89.рф до 21 сентября. Конкурс пройдет в несколько этапов, которые предполагают дистанционное профтестирование и интервью (23 сентября-9 октября), проверка личностных и управленческих компетенций претендентов на должность (15-16 октября в Салехарде) и защита собственного проекта по развитию отрасли и решение профессиональных кейсов в качестве практического задания.

"Кандидаты должны соответствовать квалификационным требованиям, быть профессионалами своего направления, иметь системное мышление. На этой должности ждут неравнодушного к делу и имеющего активную позицию человека, способного к применению новых технологий в дорожно-хозяйственной отрасли", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что ранее методом конкурсного отбора в регионе были выбраны и включены в резерв управленческих кадров три кандидата на должность руководителя службы государственного строительного надзора. До 14 сентября на портале также принимаются заявки на должности первого заместителя директора и заместителя директора – начальника управления стратегического планирования.