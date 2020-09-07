07 Сентября 2020
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Политика За рубежом
меркель ангела федеральный канцлер фрг (2010) | Фото: Накануне.ru

Меркель изменила позицию и не исключила остановки "Северного потока-2" из-за Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель согласна с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, что позиция Берлина по "Северному потоку - 2" может зависеть от дальнейших шагов России по инциденту с Алексеем Навальным.

Об этом заявил официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт, передает ТАСС.

По его словам, канцлер еще не обсуждала с президентом России Владимиром Путиным ситуацию с Навальным.

Напомним, 1 сентября Меркель заявляла, что "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на действующие и возможные новые санкции со стороны США. На следующий день в немецком правительстве заявили, что Навальный был отравлен. При этом во время нахождения оппозиционера на территории России у него не было обнаружено следов отравляющих веществ.

Как отмечало Накануне.RU скандал с "отравлением Навального" возник вскоре после того, как почти все страны ЕС выступили против американских санкций по "Северному потоку-2".

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Меркель изменила позицию и не исключила остановки "Северного потока-2" из-за Навального

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Теги: ангела меркель, северный поток-2, алексей навальный



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