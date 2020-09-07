07 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
Кировка, Челябинск (2015) | Фото: Накануне.RU

Рок-фестиваль и фейерверк. В Челябинске представили афишу Дня города

Администрация Челябинска опубликовала афишу Дня города. Мероприятия по празднованию 284-летия города пройдут в парках и скверах, передает корреспондент Накануне.RU.

12 сентября на Кировке состоится фестиваль "Челябинск читающий". Праздничные программы запланированы в парке Пушкина, в парке Гагарина, в Саду Победы и в парке Металлург. Завершится день праздничным фейерверком на набережной у Торгового центра.

13 сентября в 13 часов в парке Пушкина начнется праздничная программа с участием команды КВН "Уездный город". В парке Гагарина в 14 часов состоится рок-фестиваль в "В ритме рока". На площади Революции в 13 часов начнется региональный фестиваль современных молодежных направлений "Продвижение". Праздничная программа в этот день пройдет и на Кировке.

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Рок-фестиваль и фейерверк. В Челябинске представили афишу Дня города

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Теги: День города, рок-фестиваль, афиша, фейерверк,



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