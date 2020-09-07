В Перми военнослужащий Росгвардии подозревается в надругательстве над 11-летним мальчиком

В Перми военнослужащий Росгвардии, проходящий службу на Дальнем Востоке, попал в СИЗО якобы за сексуальную связь с 11-летним мальчиком.

Обстоятельства ситуации приводит Telegram-канал "Омбудсмен полиции". 24-летний военнослужащий, находясь в отпуске в Перми, на машине приехал к одному из частных домов, чтобы узнать, где можно купить арбуз. Там он встретил 33-летнюю владелицу жилища и захотел её изнасиловать. За пострадавшую заступился её 11-летний сын – он якобы предложил нападавшему, что выполнит любую его просьбу, пусть только росгвардеец не трогает его мать. Гость согласился и, по данным "Омбудсмена", занялся с ребёнком оральным сексом.

"По данному факту проводится расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Если вина военнослужащего будет доказана, он будет привлечён к ответственности в соответствии с законодательством. Командование окажет всестороннюю помощь следствию в сборе объективной информации по данному факту", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе Росгвардии.