В Нижневартовске обидчивому налётчику на банк "Открытие" грозит до пяти лет колонии

В Нижневартовске возбуждено уголовное дело из-за нападения на офис банка "Открытие". В полиции сообщили подробности случившегося, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Подозреваемый "обиделся", что его не обслужили без документов, и стал угрожать сотрудникам применением оружия. Они нажали "тревожную кнопку". Прибывший наряд Росгвардии его задержал, никто не пострадал. Полицейские ничего опасного при нём не обнаружили", - рассказала Накануне.RU руководитель пресс-службе окружного УМВД Ольга Абмайкина.

Возбуждено уголовное дело по второй части статьи "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". 48-летнему подозреваемому грозит от трёх до пяти лет колонии.

Напомним, почти год назад было совершено нападение на отделение "Открытия" в Тюмени. В 9.50 17 сентября 2019 г. областным силовикам сообщили, что неизвестный, угрожая предметом, похожим на пистолет, украл деньги из отделения банка, расположенного на улице Щербакова. Было похищено 1,2 млн руб., принадлежащие банку, эти деньги застрахованы. 20 сентября того же года 30-летнего подозреваемого задержали и арестовали. Согласно приговору суда, он получил восемь лет колонии строгого режима. С учётом частичного возмещения вреда, он должен будет вернуть 1 млн 60 тыс. руб.