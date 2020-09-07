Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции до 14 сентября

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для групп риска. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19.

Согласно подписанному Куйвашевым указу №490-УГ, режим самоизоляции для свердловчан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями продлен до 14 сентября. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области и вступает в силу с завтрашнего дня, 8 сентября.

Напомним, за минувшие сутки на Среднем Урале было зарегистрировано 125 новых случаев коронавируса. Половина заболевших - это жители Екатеринбурга.