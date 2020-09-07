07 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
губернатор Свердловской области (2020) | Фото: ДИП Свердловской области

Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции до 14 сентября

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для групп риска. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19.

Согласно подписанному Куйвашевым указу №490-УГ, режим самоизоляции для свердловчан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями продлен до 14 сентября. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области и вступает в силу с завтрашнего дня, 8 сентября.

Напомним, за минувшие сутки на Среднем Урале было зарегистрировано 125 новых случаев коронавируса. Половина заболевших - это жители Екатеринбурга.

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Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции до 14 сентября

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Теги: Куйвашев, самоизоляция, режим, указ



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