Правительство запланировало "естественную" убыль населения и большую миграцию

Правительство РФ планирует "естественную" убыль населения, которую собирается компенсировать миграцией. При этом опыт российских регионов, где добились успехов в повышении рождаемости или народосбережении, вообще не принимается во внимание. Об этом в эфире радио "Вести ФМ" заявил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло.

Он сообщил, что появился проект единого плана по достижению национальный целей развития, которые поставил президент Владимир Путин в своем указе 21 июля.

"В нем мы видим, что к 2030 году правительство планирует достижение суммарного коэффициента рождаемости (СКР) 1,82 ребенка на женщину, хотя для нулевого прироста нужно 2,15. При этом они планируют, что население будет увеличиваться в год на 126 тыс. Но если правительство планирует 1,82, то планово Россия ежегодно будет терять 241 тыс. человек. То есть правительство запланировало "естественное" уменьшение численности населения России. А как же тогда Правительство должно обеспечивать 126 тыс. прироста? Очень просто. Там же написано, что ежегодный миграционный прирост должен быть 368 тыс. То есть запланировано снижение рождаемости и увеличение численности населения за счет миграции", - подчеркнул Пожигайло.

"Мы говорим: как вы это высчитали? что вы приняли во внимание? Они говорят: все, что можно было. Пожалуйста, вот пример. Сахалинская область. С 2011 по 2016 гг. СКР увеличился с 1,56 до 2,16. При этом расходы регионального бюджета составили 2,1%. А у нас при СКР 1,8 расходы федерального бюджета 0,5-0,7%. Ну, вы сделайте расходы, как в Сахалинской области. Значит, и у нас тогда будет рождаемость, как на Сахалине. Почему этот опыт не рассмотрен? А он не рассмотрен", - отметил эксперт.

Он также привел пример Самарской области, где министром здравоохранения до весны с.г. был Михаил Ратманов.

"Он провел такой эксперимент: проведение абортов в рамках полиса ОМС, запрет на аборты за деньги, специальная комиссия ставит условия - неделя тишины [перед абортом], работа психологов, обследования и т.д. В результате 70% частных клиник добровольно отказались от проведения абортов. В 2019 году родилось около 2 тыс. детишек - это 5-7% от общей рождаемости в области. Мы пересчитали на страну - это около 150 тыс. детей в год, если только опыт Самарской области использовать (из пропорции получается около 100 тыс. - прим. Накануне.RU). Но самое главное, что меры, которые Ратманов там разработал, не требовали финансирования. Почему же правительство заложило к 2030 году отрицательный прирост?" - возмутился Пожигайло.

Напомним, из президентского указа от 21 июля исчезла цель естественного роста численности населения. Она заменена на "обеспечение устойчивого роста численности населения", то есть ставка сделана на миграцию. При этом в 2019 году, когда "естественная" убыль составила 316 тыс. человек, для нулевой убыли еще было бы достаточной рождаемости на уровне 1,8 ребенка на женщину. Так что объяснение Росстата о недостатке женщин как причине убыли населения является слабо обоснованным. Основная причина - это низкая удельная рождаемость. А уже к 2030 году из-за сокращения численности молодых женщин уровень рождаемости должен быть более 2 детей на каждую женщину. Но для Правительства этот вариант, видимо, неприемлемый. Там зациклены на миграции.