Памфилова предложила привести Единый день голосования и школьные каникулы "к единому знаменателю"

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова предложила перенести Единый день голосования так, чтобы он приходился на школьные каникулы.

"Если проводить выборы всегда не в один день, значит, надо тогда или переносить единый день голосования, или думать о каких-то каникулах", - заявила она.

По мнению Памфиловой, нужно выбрать оптимальный месяц и "привести ЕДГ и каникулы к единому знаменателю", пишет "Интерфакс".

Напомним, 31 июля президент Владимир Путин подписал закон, допускающий проведение голосования на выборах и референдумах в течение трех дней. В нынешнем году выборы по решению ЦИКа пройдут в течение трех дней: 11–12 сентября в форме досрочного голосования, как на участках, так и вне них, а также в единый день голосования 13 сентября.

При этом многодневное голосование нуждается в помещениях школ, а там 11 сентября будут уроки. В связи с этим, в Иркутской области, к примеру, даны рекомендации образовательным учреждениям 11 сентября провести для учащихся день здоровья на открытом воздухе.