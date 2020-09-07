Памфилова предложила привести Единый день голосования и школьные каникулы "к единому знаменателю"

07 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
памфилова элла александровна уполномоченный по правам человека в россии (2015) | Фото: Накануне.ru

Памфилова предложила привести Единый день голосования и школьные каникулы "к единому знаменателю"

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова предложила перенести Единый день голосования так, чтобы он приходился на школьные каникулы.

"Если проводить выборы всегда не в один день, значит, надо тогда или переносить единый день голосования, или думать о каких-то каникулах", - заявила она.

По мнению Памфиловой, нужно выбрать оптимальный месяц и "привести ЕДГ и каникулы к единому знаменателю", пишет "Интерфакс".

Напомним, 31 июля президент Владимир Путин подписал закон, допускающий проведение голосования на выборах и референдумах в течение трех дней. В нынешнем году выборы по решению ЦИКа пройдут в течение трех дней: 11–12 сентября в форме досрочного голосования, как на участках, так и вне них, а также в единый день голосования 13 сентября.

При этом многодневное голосование нуждается в помещениях школ, а там 11 сентября будут уроки. В связи с этим, в Иркутской области, к примеру, даны рекомендации образовательным учреждениям 11 сентября провести для учащихся день здоровья на открытом воздухе.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Памфилова предложила привести Единый день голосования и школьные каникулы "к единому знаменателю"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: элла памфилова, единый день голосования, каникулы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети