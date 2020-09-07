07 Сентября 2020
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Наука и техника Свердловская область
Балтымский агрокомплекс (2020) | Фото: ДИП Свердловской области

УрО РАН получило новое оборудование для проведения более качественной селекции животных

Ученые Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН получили уникальное оборудование для определения генетического кода животных в режиме реального времени. Современные молекулярно-генетические методы позволят заранее предвидеть негативные мутации и обеспечить более быструю и качественную селекцию.

система ПЦР-диагностики(2020)|Фото: пресс-служба УрФАНИЦ УрО РАН

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УрФАНИЦ УрО РАН, новая система ПЦР-диагностики установлена в лаборатории геномных исследований и селекции животных УрНИВИ в рамках нацпроекта "Наука". Благодаря ему можно легко отследить наследственность на уровне ДНК и выявить все варианты генов. Таким методом возможно в буквальном смысле "создать" корову с идеальным генетическим кодом, который будет отвечать за высокую продуктивность и долголетие животного. Помимо этого, ученые смогут давать полезные рекомендации фермерам по выбору скота для покупки и размножения.

По словам старшего научного сотрудника лаборатории геномных исследований и селекции животных УрНИВИ (в структуре УрФАНИЦ УрО РАН), кандидата биологических наук Макара Модорова, в ближайшее время ученые института займутся генетическими маркерами, которые отвечают зат хозяйственно-ценные признаки и наличие негативных мутаций, что служат снижению жизнеспособности животных и повышают выбраковку из стада: аномалии позвоночника и другие выраженные нарушения развития.

Макар Модоров, старший научный сотрудник лаборатории геномных исследований и селекции животных УрНИВИ (в структуре УрФАНИЦ УрО РАН), кандидат биологических наук(2020)|Фото: пресс-служба УрФАНИЦ УрО РАН

"Подобные тесты необходимы для экспорта и импорта скота между странами, входящими в зону Таможенного союза. В дальнейшем мы планируем начать разработку собственных тест-систем, что станет основой для масштабных исследований, направленных на изучение генетического разнообразия сельскохозяйственных животных на Урале", – рассказал Макар Модоров.

Напомним, что УрФАНИЦ УрО РАН является крупнейшим специализированным научным учреждением по изучению проблем ветеринарной медицины на Урале. На данный момент уральские ученые работают над решением проблемы распространения инфекционных болезней среди животных и птиц.

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УрО РАН получило новое оборудование для проведения более качественной селекции животных

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Теги: УрО РАН, животные, мутации, ДНК, оборудование, исследования, селекция



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