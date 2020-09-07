Уральская ночь музыки вошла в топ-100 лучших инициатив, поддержанных Фондом президентских грантов

Проекты трех некоммерческих организаций Свердловской области вошли в список 100 лучших инициатив, поддержанных Фондом президентских грантов.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, в оценке участвовали эксперты фонда, представители Общественной палаты РФ, региональных органов власти, общественных палат, а также сами грантополучатели и жители России. Одним из лучших был выбран проект благотворительного детского фонда "Мы вместе" – "Вместе сможем все". Цель инициативы – системная помощь детям, молодым взрослым с фенилкетонурией (заболеванием, связанным с нарушением обмена веществ) и их близким. В созданном сообществе в социальной сети семьи оперативно получали помощь от психологов, профильных врачей и общались с другими родителями. Для детей благотворительный фонд организовал летний отдых в лагере. На реализацию проекта из Фонда президентских грантов было выделено 682 тысячи рублей.

Также среди 100 лучших инициатив – проект "Инклюзивный парк TeremArt – открытое общественное пространство для развития инклюзивной культуры и туризма в малом поселении". Его в поселке Верх-Нейвинский реализовала организация "Благое дело". Сотрудники местных музеев и волонтеры совместно с муниципалитетом разработали инклюзивный экскурсионный маршрут по достопримечательностям поселка. Кроме того, в рамках проекта на базе инклюзивного парка TeremArt была открыта мастерская по изготовлению сувениров: люди с инвалидностью работали над изделиями с символикой поселка. Проект получил президентский грант в размере 1,2 миллиона рублей.

Еще одним проектом, вошедшим в список топ-100, стал международный музыкальный фестиваль "Уральская ночь музыки – Ural Music Night". Его организовала команда "Ассоциации музыкантов Урала". Главная задача проекта – поиск и поддержка молодых талантливых музыкантов. Поработали с авторитетными экспертами и выступили на площадках фестиваля 1,5 тысячи исполнителей. В 2019 году Уральская ночь музыки собрала почти 220 тысяч зрителей. Фестиваль получил президентский грант в размере 23,8 миллиона рублей.

Напомним, на прошлой неделе стал известен хедлайнер фестиваля Ural Music Night, который запланирован на 18 сентября в Екатеринбурге. Главной звездой будет певица Елка.